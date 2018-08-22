СК начал проверку информации о нападении питбуля на девятилетнюю девочку в квартире на юге Москвы

Агентство «Москва»: последние новости

Сомнолог: До 10 дней потребуется школьникам на привыкание к раннему подъему после летних каникул

Перевозки детей на курорты в поездах дальнего следования ФПК с июня выросли на 3% - до 350 тыс. человек

Пять центров оказания услуг для бизнеса планируют создать в Подмосковье до конца года