СК начал проверку информации о нападении питбуля на девятилетнюю девочку в квартире на юге Москвы 

Следователи проверят информацию о нападении собаки на девочку в одной из квартир на юге столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК_ России по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки сообщения, распространенного в СМИ. Из публикации следует, что 21 августа в одной из квартир в Москве собака бойцовской породы, принадлежащая семье, напала на девочку. В момент происшествия матери девочки удалось спрятаться с ребенком в ванной комнате от своей собаки. Ребенок с укушенными ранами был доставлен в детскую городскую больницу», — рассказала Ю. Иванова.
Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что в квартире в Борисовском проезде на ее девятилетнюю дочь напал питбуль. После этого женщина вместе с раненой девочкой спряталась от собаки в ванной. Тем же вечером в Морозовскую детскую больницу доставили ребенка с множественными укушенными ранами головы.