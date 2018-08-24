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СК возбудил дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье
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СК возбудил дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи СК возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением бродячей собаки на ребенка в Воскресенском районе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), — сообщила она. — В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем".
23 августа в городскую больницу был доставлен 11-летний мальчик с множественными ранами головы и рук, полученными в результате нападения собаки. Предварительно установлено, что мальчик гулял один на улице, увидел бродячую собаку и решил подойти к ней, чтобы погладить.
"В какой-то момент собака набросилась на ребенка и стала кусать его за голову и конечности. На крик ребенка сбежались прохожие, которые смогли прогнать собаку, а затем вызвали скорую помощь", — рассказала Врадий. После оказания медпомощи ребенка перевели на амбулаторное лечение.
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