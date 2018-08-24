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СК возбудил еще одно дело после нового видео с пытками в ярославской колонии
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СК возбудил еще одно дело после нового видео с пытками в ярославской колонии 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело после публикации нового видео с пытками в ярославской ИК N 1. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
23 августа в Сети появилась новая видеозапись из колонии. На записи видно, что сотрудники ИК бьют и пинают заключенных, которые пробегают по коридору исправительного учреждения.
В Следственном комитете рассказали, что изучили видеозапись.
"При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств", — сообщила Петренко.
Кроме того, по ее словам, ранее возбужденное региональным следственным управлением на основании этого же видео уголовное дело передано в Главное следственное управление. Петренко добавила, что все эти дела соединены в одном производстве.
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