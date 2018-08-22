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Бесплатная родительская конференция в Планетарии
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Бесплатная родительская конференция в Планетарии 

CHIPS journal 17 часов назад
Фото: CHIPS journal
Московский Планетарий устраивает ежегодную родительскую конференцию и предлагает принять участие активным родителям и членам родительских комитетов. Можно прийти самому и привести с собой одного ребенка 7-14 лет.
В программе:
10:00 — 10:30 — Регистрация гостей в фойе Планетария. Адрес: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.5с1  10:30 — 11:30 — Занятие в Лаборатории увлекательной науки для детей.
11:30 — 13:00 — Для детей: экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».
11:30 — 12:00 — «Психологические особенности младших школьников» — выступление психолога, психотерапевта Наталии Преслер.
12:00 — 13:00 — Возможности дополнительного образования для школьников в Московском Планетарии.
13:00 — 13:30 — экскурсия по астрономической площадке Парк неба (при условии хорошей погоды).
В связи с ограниченным количеством мест на мероприятие количество детей не может превышать 1 ребенка на 1 взрослого.
Для участия в конференции нужно зарегистрироваться.
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