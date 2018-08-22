Бесплатная родительская конференция в Планетарии

Московский Планетарий устраивает ежегодную родительскую конференцию и предлагает принять участие активным родителям и членам родительских комитетов. Можно прийти самому и привести с собой одного ребенка 7-14 лет.

В программе:

10:00 — 10:30 — Регистрация гостей в фойе Планетария. Адрес: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.5с1 10:30 — 11:30 — Занятие в Лаборатории увлекательной науки для детей.

11:30 — 13:00 — Для детей: экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».

11:30 — 12:00 — «Психологические особенности младших школьников» — выступление психолога, психотерапевта Наталии Преслер.

12:00 — 13:00 — Возможности дополнительного образования для школьников в Московском Планетарии.

13:00 — 13:30 — экскурсия по астрономической площадке Парк неба (при условии хорошей погоды).

В связи с ограниченным количеством мест на мероприятие количество детей не может превышать 1 ребенка на 1 взрослого.

Для участия в конференции нужно зарегистрироваться.