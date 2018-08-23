Как продлить лето?

Поезжайте вдвоем с ребенком: в августе вы успеете захватить еще кусочек лета и набраться сил перед учебным годом, а если ребенок пока дошкольник — то можно поехать на отдых и в начале сентября.

Тем более что при бронировании по программе «Мать и дитя» в отеле «Фореста Фестиваль Парк» можно отдохнуть по самой выгодной цене. Важный момент: название «Мать и дитя» — исключительно условное, это может быть и «папа и дитя», и «бабушка и внук» — один взрослый и один ребенок до 11 лет. Срок отдыха — от 5 дней и более. В эту путевку автоматически входит полное питание (FB), ежедневные три часа в аквакомплексе (бассейны для детей и взрослых и сауна), час детской анимации каждый день, а еще — полный набор загородных развлечений.

Отдых в подмосковном отеле вдвоем с ребенком имеет множество плюсов. Самое главное — у вас будет время для полноценного общения без отрыва на съедающую силы рутину — готовку, уборку, покупку продуктов. Можно придумать сотню игр, почитать все то, до чего целый год не доходили руки, просто всласть наговориться. А заодно освоить новые умения: например, катание на велосипеде или роликах, волейбол, плавание…

В отеле «Фореста Фестиваль Парк» август — месяц, когда вашему ребенку можно будет подружиться с детьми разных возрастов, а вот в сентябре школьники уедут. В это время здесь свой «бархатный сезон»: можно спокойно отдыхать даже с грудным младенцем — тишина и покой гарантированы. А для того, чтобы не заскучать, сагитируйте дружественных мам и пап отправиться на отдых в подмосковный отель вместе с вами: и детям веселее, и вам есть с кем поболтать и провести время.

Важный момент: пока ваш ребенок будет развлекаться под надежным присмотром аниматоров, уделите время лично себе: сходите в СПА или баню, запишитесь на несколько сеансов оздоровительного массажа, да хотя бы просто погуляйте или поваляйтесь с книжкой на веранде или у бассейна. Вот пять главных плюсов отдыха с ребенком в подмосковном отеле «Фореста Фестиваль Парк»:

Недалеко добираться от Москвы: всего полчаса от МКАД по Симферопольскому шоссе. Есть полномасштабная детская инфраструктура: от детского меню в ресторанах и аниматоров до больших игровых площадок и зоопарка. Расположен в экологически чистом лесном районе Подмосковья. В номерах предусмотрено все для комфортного проживания с ребенком любого возраста, а в коттеджах есть даже мини-кухня для приготовления детского питания (если потребуется). Есть много возможностей для спортивного и оздоровительного досуга.