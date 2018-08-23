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Больнице Читы присудили 500 тыс. рублей за неправильное лечение ребенка
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Больнице Читы присудили 500 тыс. рублей за неправильное лечение ребенка 

75.RU 7 часов назад
По информации пресс-службы суда, мальчик, которому провели операцию на руке, после снятия гипса чувствовал сильную боль. После этого ребёнок перенёс ещё два хирургических вмешательства, при этом долечиваться пришлось в Новосибирске. Суд решил, что в Чите мальчику медицинскую помощь оказали не в полном объёме, а точный диагноз поставили только через три месяца после травмы. В больнице не соглашаются с исковыми требованиями, медики винят мать ребенка, которая, по их мнению, не соблюдала рекомендации врачей. Черновский суд постановил помимо моральной компенсации в полмиллиона рублей взыскать с краевой детской больницы ещё и расходы на проведение экспертиз — более 50 тысяч, а также затраты на проезд — 13,5 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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