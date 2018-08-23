Омская мэрия выделяет три миллиона на закупку новогодних подарков

10 тысяч новогодних подарков для детей обойдутся городскому бюджету в 3,2 млн руб. Департамент общественных отношений и социальной политики мэрии Омска объявил еще об одном конкурсе на предоставление услуг по подготовке и проведению Нового года. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что администрация ищет организатора новогодних торжеств в период с 11 по 25 декабря.

Сейчас мэрия закупает 10 тысяч новогодних подарков для детей. Согласно документам, они предназначены для детей из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, а также детей-инвалидов. В новогодний набор должны быть включены шоколадные изделия в индивидуальной упаковке, общий вес которых должен быть не менее 237 граммов.

Вес каждого презента должен быть один килограмм. Сам товар должен быть упакован в индивидуальную красочную новогоднюю упаковку из микрогофрокартона, с ручкой, покрытую УФ-лаком. На самой упаковке должны быть изображены символы праздника и поздравительный текст.

Добавим, что начальная цена контракта составляет почти 3,2 млн руб. Срок подачи заявки — 7 сентября.