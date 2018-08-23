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Внимание — дети! На Ямале школьникам напомнят о правилах дорожного движения
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Внимание — дети! На Ямале школьникам напомнят о правилах дорожного движения 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
По сравнению с прошлым годом на Ямале уровень детского дорожно-транспортного травматизма повысился на 34,5%. Всего в 39 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 40 детей, — сообщает госавтоинспекция региона.
Также многолетний анализ статистических данных показывает, что число ДТП с участием детей увеличивается в августе и сентябре. Дети и подростки за время длительных каникул успели отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах. Для восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах округа, улучшения адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы в округе по 20 сентября пройдет профилактическая акция «Внимание — дети!».
Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами напомнят детям и взрослым о правилах дорожного движения. Автоинспекторы проведут беседы в образовательных организациях, тематические уроки, викторины, игры и практические занятия на специальных площадках. На родительских собраниях, посвященных началу учебного года, они расскажут об актуальности использования световозвращающих элементов в темное время суток и важности применения специальных удерживающих устройств, при перевозке детей в автотранспорте.
Сейчас госавтоинспекторы проверяют эксплуатационное состояние дорог в районах образовательных организаций, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений.
Отметим, анализ происшествий показывает, что чаще участниками ДТП становятся юные пешеходы и велосипедисты в возрасте от 10 до 14 лет. Это происходит из-за незнания или сознательного несоблюдения ими правил дорожного движения, а также недисциплинированности на дорогах, спровоцированной отрицательным примером взрослых, пренебрегающих правилами. Ужасает статистика травмирования детей по вине водителей, которые невнимательны к юным участникам дорожного движения. С начала текущего года зарегистрировано 35 таких происшествий, в которых 36 детей получили травмы различной степени тяжести.
Зачастую в дорожных происшествиях страдают дети-пассажиры. На сегодняшний день уже 15 детей — пассажиров, большинство из которых в возрасте до 10 лет. Шестерых перевозили с нарушениями правил.
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