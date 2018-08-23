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В Южно-Сахалинске обрушилась часть потолка в детской поликлинике
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В Южно-Сахалинске обрушилась часть потолка в детской поликлинике 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Часть потолка обрушилась в педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в четверг в региональном Минздраве.
"В педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники на улице Сахалинской Южно-Сахалинска упала штукатурка вокруг одного из плафонов. Специальная комиссия министерства здравоохранения выехала на место и после обследования приняла решение с понедельника перевести все службы в главное здание поликлиники на улице Емельянова", — рассказал собеседник агентства.
Он опроверг информацию местных СМИ о пострадавшей пациентке. «Главврач поликлиники обзвонила все медучреждения, в том числе и городскую травматологическую поликлинику. За медпомощью по поводу травмы никто не обращался», — добавил представитель ведомства.
В региональном следственном комитете РИА Новости сообщили, что поскольку пострадавших нет, отсутствует повод для проверки.
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