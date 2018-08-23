Детей курганских железнодорожников полиция учила поведению на путях 

Сотрудники курганской транспортной полиции познакомили дошкольников с правилами поведения на железной дороге.
Профилактическое мероприятие с дошкольниками сотрудники курганской транспортной полиции совместно с работниками железнодорожного транспорта организовали в рамках проведения всероссийской акции «Безопасность детства» в частном общеобразовательном учреждении «Начальная школа — детский сад №70 открытого акционерного общества „Российские железные дороги“».
Полицейские рассказали детям про дорожные знаки и указатели, которые располагаются на объектах железнодорожного транспорта. Посмотрев мультфильмы, мальчишки и девчонки смогли без труда рассказать взрослым, какие опасности могут подстерегать их на железной дороге.
Дошколята побывали в роли пассажиров, машинистов и проводников. Вместе с инспектором отделения по делам несовершеннолетних Светланой Сергеевой ребята проехали на «Поезде безопасности», отгадали загадки, поучаствовали в познавательной викторине.
Специалист по охране труда Варгашинской дистанции пути Марина Лукина вручила воспитанникам детского сада памятные призы: раскраски, книжки с правилами поведения на железной дороге, закладки и магниты.
Сотрудники транспортной полиции надеются, что дети усвоили, что железная дорога — не место для игр и развлечений, а собранный в этот день багаж знаний поможет безопасно провести оставшиеся летние каникулы.
Информация и фото предоставлены пресс-службой УТ МВД России по УрФО