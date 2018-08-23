Ребёнка-инвалида из Башкирии лишили жизненно важных лекарств

Врачи лишали девятилетнего ребёнка-инвалида из Башкирии жизненно важных лекарств, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В апреле текущего года врачебная комиссия определила необходимость в постоянном приеме мальчиком оригинальных противоэпилептических препаратов. По закону, он имел право получать медикаменты бесплатно.

Однако в мае и июне текущего года ребёнок не был обеспечен лекарствами. Врачи предложили его матери заменить отсутствующий в аптеке оригинальный препарат на аналог. На предлагаемый медикамент у ребёнка была аллергия. Мама страдающего эпилепсией мальчика обратилась в надзорное ведомство.

Прокуратура Бакалинского района республики в суде восстановила право девятилетнего ребёнка, на бесплатное получение медикаментов. Теперь мальчик систематически получает необходимые лекарства.