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Ребёнка-инвалида из Башкирии лишили жизненно важных лекарств
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Ребёнка-инвалида из Башкирии лишили жизненно важных лекарств 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Врачи лишали девятилетнего ребёнка-инвалида из Башкирии жизненно важных лекарств, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В апреле текущего года врачебная комиссия определила необходимость в постоянном приеме мальчиком оригинальных противоэпилептических препаратов. По закону, он имел право получать медикаменты бесплатно.
Однако в мае и июне текущего года ребёнок не был обеспечен лекарствами. Врачи предложили его матери заменить отсутствующий в аптеке оригинальный препарат на аналог. На предлагаемый медикамент у ребёнка была аллергия. Мама страдающего эпилепсией мальчика обратилась в надзорное ведомство.
Прокуратура Бакалинского района республики в суде восстановила право девятилетнего ребёнка, на бесплатное получение медикаментов. Теперь мальчик систематически получает необходимые лекарства.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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