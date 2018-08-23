Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа

В рамках акции каждый желающий сможет помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми.

В Южном Бутове акцию 23, 27-30 августа (с 10 до 20 часов) и 24, 25 и 31 августа (с 10 до 18 часов) проводит центр социальной помощи семье и детям «Гелиос»". Адрес центра: ул. Старонародная, дом 2.

Передвижной пункт сбора помощи будет работать в районе Южное Бутово 29 августа 2018 г. с 10 до 17 часов (площадка перед входом в торговый центр «Южное Бутово». Адрес:ул. Веневская, дом 4.

Жители района могут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.