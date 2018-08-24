СМИ опубликовали подробности избиения детей в частном детсаде Ачинска

Хозяйка ачинского частного сада «Лунтик», где сотрудники, по информации родителей, издевались над детьми, ответила на претензии. Интервью с женщиной появилось на телеканале «ОСА».

Напомним, люди жаловались, что воспитатели детского сада могли ударить полуторагодовалого ребенка тряпкой по лицу, дернуть за руку, и в целом грубо обращались с детьми. Частично слова родителей подтвердились записями с камеры наблюдения. Полиция Ачинска начала проверку этой информации. Подключились также прокуратура Роспотребнадзор . Глава Ачинска Илья Ахметов инициировал проверку всех частных детсадов города.

Отвечая на вопросы журналистов, хозяйка сада сказала, что возможно воспитатели выясняли отношения между собой, и не хотели задеть детей. Кроме этого, призналась, что в учреждении работает несоврешеннолетня девочка. Показывать место, где готовят детям еду, женщина не стала. Но сказала, что готовит пищу сама, не имея специального образования.