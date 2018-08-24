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СМИ опубликовали подробности избиения детей в частном детсаде Ачинска
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СМИ опубликовали подробности избиения детей в частном детсаде Ачинска 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Хозяйка ачинского частного сада «Лунтик», где сотрудники, по информации родителей, издевались над детьми, ответила на претензии. Интервью с женщиной появилось на телеканале «ОСА».
Напомним, люди жаловались, что воспитатели детского сада могли ударить полуторагодовалого ребенка тряпкой по лицу, дернуть за руку, и в целом грубо обращались с детьми. Частично слова родителей подтвердились записями с камеры наблюдения. Полиция Ачинска начала проверку этой информации. Подключились также прокуратура и Роспотребнадзор. Глава Ачинска Илья Ахметов инициировал проверку всех частных детсадов города.
Отвечая на вопросы журналистов, хозяйка сада сказала, что возможно воспитатели выясняли отношения между собой, и не хотели задеть детей. Кроме этого, призналась, что в учреждении работает несоврешеннолетня девочка. Показывать место, где готовят детям еду, женщина не стала. Но сказала, что готовит пищу сама, не имея специального образования.
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