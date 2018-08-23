Воспитателей детсада в Ачинске подозревают в жестоком обращении с детьми

Воспитателей детского сада в Ачинске заподозрили в жестоком обращении с детьми. Об этом рассказали на местном телеканале «Оса».

Родители сообщили журналистам, что дети, приходя в садик, меняются не в лучшую сторону, худеют.

По словам мамы одной девочки, воспитатель могла ударить полуторагодовалого ребенка тряпкой по лицу, дернуть за руку, и в целом с детьми грубо обращаются. Частично слова родительницы подтвердились записями с камеры наблюдения.

Кроме того, детей плохо кормили и при нехватке кроватей могли положить спать на маты.