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Воспитателей детсада в Ачинске подозревают в жестоком обращении с детьми
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Воспитателей детсада в Ачинске подозревают в жестоком обращении с детьми 

АиФ Красноярск 11 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Воспитателей детского сада в Ачинске заподозрили в жестоком обращении с детьми. Об этом рассказали на местном телеканале «Оса».
Родители сообщили журналистам, что дети, приходя в садик, меняются не в лучшую сторону, худеют.
По словам мамы одной девочки, воспитатель могла ударить полуторагодовалого ребенка тряпкой по лицу, дернуть за руку, и в целом с детьми грубо обращаются. Частично слова родительницы подтвердились записями с камеры наблюдения.
Кроме того, детей плохо кормили и при нехватке кроватей могли положить спать на маты.
Полиция Ачинска начала проверку этой информации. Подключились также прокуратура и Роспотребнадзор. По результатам будет принято процессуальное решение.
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