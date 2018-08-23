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Воспитатели ачинского детского сада издевались над детьми
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Воспитатели ачинского детского сада издевались над детьми 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В городе Ачинске Красноярского края родители пожаловались на жестокое обращение с детьми. Местные жители обвинили в этом воспитателей частного детского садика. Об этом сообщил сайт телеканала «Оса».
Мать одной из девочек рассказала, что ей о подобных ситуациях поведала няня садика. По словам сотрудницы, малышка хотела поиграть с ней, но воспитатель резко отдернула воспитанницу и ударила ее по лицу тряпкой.
Позже выяснилось, что девочке приходилось спать на голом мате, так как в садике не хватало кроваток. Также дети не доедали. У них были в рационе каши или супы, «второго» воспитанники не получали. Иногда были дни, когда малышей не обслуживали вовремя обеда, поэтому многие оставались голодными, так как не умели еще держать ложку.
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