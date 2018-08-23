Воспитатели ачинского детского сада издевались над детьми

В городе Ачинске Красноярского края родители пожаловались на жестокое обращение с детьми. Местные жители обвинили в этом воспитателей частного детского садика. Об этом сообщил сайт телеканала «Оса».

Мать одной из девочек рассказала, что ей о подобных ситуациях поведала няня садика. По словам сотрудницы, малышка хотела поиграть с ней, но воспитатель резко отдернула воспитанницу и ударила ее по лицу тряпкой.

Позже выяснилось, что девочке приходилось спать на голом мате, так как в садике не хватало кроваток. Также дети не доедали. У них были в рационе каши или супы, «второго» воспитанники не получали. Иногда были дни, когда малышей не обслуживали вовремя обеда, поэтому многие оставались голодными, так как не умели еще держать ложку.