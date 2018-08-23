Ещё
Трехлетний ребенок выпал из окна в одном из детских садов Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Трехлетний ребенок выпал из окна в одном из детских садов Удмуртии 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности трехлетнему ребенку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, в совершении преступления подозревается 24-летняя воспитательница.
Инцидент произошел в одном из детских садов Завьяловского района. По данным следствия, подозреваемая собирала детей на прогулку, при этом окно в группе было открыто.
«В результате отсутствия контроля с ее стороны один из детей, трехлетний мальчик залез, на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку», — говорится в сообщении.
Малыш получил черепно-мозговую травму, ему оказана медицинская помощь.
Подозреваемая полностью признала свою вину. За совершенное преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.
ИА «Сусанин»: последние новости
Гибель 14 детей в Сямозере: потерпевшие потребовали более 432 млн рублей компенсации В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время концерта в США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова объяснила бредовое название своего шоу12
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно6
Ляпы в советской киноклассике8
Николь Кидман резко «постарела» ради роли
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
06:55
Мультяшки, ставшие секс-символами
Кино
10:31
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
ТВ
02:59
Как Боярский обошёл Абдулова
Кино
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение