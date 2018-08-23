Трехлетний ребенок выпал из окна в одном из детских садов Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности трехлетнему ребенку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, в совершении преступления подозревается 24-летняя воспитательница.

Инцидент произошел в одном из детских садов Завьяловского района. По данным следствия, подозреваемая собирала детей на прогулку, при этом окно в группе было открыто.

«В результате отсутствия контроля с ее стороны один из детей, трехлетний мальчик залез, на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку», — говорится в сообщении.

Малыш получил черепно-мозговую травму, ему оказана медицинская помощь.

Подозреваемая полностью признала свою вину. За совершенное преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.