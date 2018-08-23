В Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада

В Удмуртии завели уголовное дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Завьяловском районе, когда 24-летняя воспитательница собирала детей на прогулку. Окно в группе было открыто.

«В результате отсутствия контроля с её стороны один из детей — трёхлетний мальчик — залез на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку», — рассказали следователи.

Ребёнок получил черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь.

Подозреваемая полностью признала вину. Её грозит до года лишения свободы.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку после падения ребёнка с пятого этажа.