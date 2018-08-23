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В Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада
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В Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Комсомольская Правда
В Удмуртии завели уголовное дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл в Завьяловском районе, когда 24-летняя воспитательница собирала детей на прогулку. Окно в группе было открыто.
«В результате отсутствия контроля с её стороны один из детей — трёхлетний мальчик — залез на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку», — рассказали следователи.
Ребёнок получил черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь.
Подозреваемая полностью признала вину. Её грозит до года лишения свободы.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку после падения ребёнка с пятого этажа.
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