28 молодых семей получили жилищные сертификаты в Невинномысске

Молодые семьи Невинномысска получили жилищные сертификаты на детском празднике, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Извещения на социальные выплаты вручал мэр города Михаил Миненков и представительница губернатора СК Наталья Образцова. Общая сумма социальных выплат составила более 15 миллионов рублей.

Символично, что молодые родители получили свои сертификаты на покупку жилья во время проведения детского праздника на фестивале «Слияние». Пока дети резвились с аниматорами, родители радовались долгожданным выплатам и предстоящему переезду в новые дома.

Напомним, с начала года жилищные сертификаты получили более 40 семей Невинномысска.