На Ямале началась заявочная кампания на осенние смены в детские лагеря

Об это сообщила Эльвира Тимергазина, директор департамента молодежной политики и туризма во время интернет-конференции в пресс-центре ИА «Север-Пресс»

Дети смогут отдохнуть в тюменских центрах «Снежинка» и «Серебряный бор». Льготные категории граждан смогут подать заявки с 8 сентября, а с 18 — все остальные. Документы принимают через единый окружной интернет-портал.

Об отдыхе на зимних каникулах пока нет конкретной информации. Известно лишь, что дети желающие смогут отправиться в детские лагеря юга Тюменской области и Краснодарского края.

— После заключения государственных контрактов для населения будет проведена информационная кампания о местах отдыха, датах начала приема заявок на едином окружном интернет-портале, — пояснила глава ведомства.

Отметим, этим летом 7 тысяч ямальских детей отдохнули в оздоровительных лагерях Тюменской и Курганской областей, Краснодарского края, в республиках Татарстан, Крым и Болгарии. Всего летом провели 28 тематических смен по направлениям робототехники, профориентации, «Дружбы народов», добровольческой направленности, поддержке и развитию молодёжных инициатив, а также смены с англоязычным уклоном, гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей и другие.

В федеральных детских центрах «Смена» и «Артек» летом отдохнули 30 человек. Ямальские дети могут посещать федеральные детские центры также осенью, зимой и весной.