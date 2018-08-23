Ещё
На Ямале началась заявочная кампания на осенние смены в детские лагеря
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

На Ямале началась заявочная кампания на осенние смены в детские лагеря 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
Об это сообщила Эльвира Тимергазина, директор департамента молодежной политики и туризма во время интернет-конференции в пресс-центре ИА «Север-Пресс».
Дети смогут отдохнуть в тюменских центрах «Снежинка» и «Серебряный бор». Льготные категории граждан смогут подать заявки с 8 сентября, а с 18 — все остальные. Документы принимают через единый окружной интернет-портал.
Об отдыхе на зимних каникулах пока нет конкретной информации. Известно лишь, что дети желающие смогут отправиться в детские лагеря юга Тюменской области и Краснодарского края.
— После заключения государственных контрактов для населения будет проведена информационная кампания о местах отдыха, датах начала приема заявок на едином окружном интернет-портале, — пояснила глава ведомства.
Отметим, этим летом 7 тысяч ямальских детей отдохнули в оздоровительных лагерях Тюменской и Курганской областей, Краснодарского края, в республиках Татарстан, Крым и Болгарии. Всего летом провели 28 тематических смен по направлениям робототехники, профориентации, «Дружбы народов», добровольческой направленности, поддержке и развитию молодёжных инициатив, а также смены с англоязычным уклоном, гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей и другие.
В федеральных детских центрах «Смена» и «Артек» летом отдохнули 30 человек. Ямальские дети могут посещать федеральные детские центры также осенью, зимой и весной.
Красный Север: последние новости
Деткий хантыйский этнолагерь в окрестностях Салехарда будет работать до конца лета Не путайте с граффити! Новые муралы добавят Ямалу романтики и мест для идеальных селфи В Салехарде выбирали «мисс Морошка» и угощали горожан лакомствами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова объяснила бредовое название своего шоу12
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно6
Ляпы в советской киноклассике8
Николь Кидман резко «постарела» ради роли
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
06:55
Мультяшки, ставшие секс-символами
Кино
10:31
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
ТВ
02:59
Как Боярский обошёл Абдулова
Кино
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение