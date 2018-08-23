Фонд «Будущее сейчас» организует семинар для костромичей, которые готовы усыновить ребенка

Благотворительный фонд «Будущее сейчас» при поддержке Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области организует семинар для специалистов школ подготовки граждан желающих принять на воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, который состоится 22-24 августа на базе ОГБУ «Губернский двор».

Семинар посвящен широкому кругу вопросов устройства в семьи подростков, детей с особенностями поведения и ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание будет уделено диагностике семей, подготовке потенциальных родителей к приему ребенка. Ведущие семинара — детские и семейные психологи, специалисты по работе с приемными семьями Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми.

К участию в семинаре приглашены специалисты служб сопровождения, психологи и социальные педагоги, непосредственно работающие с замещающими семьями, оказывающие им консультативную, обучающую, диагностическую, просветительскую помощь. Приглашены специалисты социозащитных учреждений из двадцати районов области. Открытие мероприятия состоится 22 августа в 13: 30 на базе ОГБУ «Губернский двор».

Подробности по телефонам: 8 (4942) 47-20-48; 8 (4942) 47-20-49.