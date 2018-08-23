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Специалисты социальной сферы обсудят работу с семьями и детьми в Челябинске
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Специалисты социальной сферы обсудят работу с семьями и детьми в Челябинске 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ведущие российские специалисты — работники социальной сферы обсудят работу с семьями и детьми на IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет», которая пройдет 5 — 7 сентября в Челябинске, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Главной темой выставки, организованной Фондом поддержки детей и Правительством Челябинской области, станет объявленное Указом Президента Десятилетие детства.
Около 700 специалистов более чем из 55 регионов страны обсудят тенденции и перспективы работы с семьями и детьми. В мероприятии примут участие члены Совета Федерации и Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств и ведомств, уполномоченные по правам ребенка, руководители органов местного самоуправления, государственных учреждений, социально ориентированных НКО, ведущие специалисты-практики социальной сферы, работающие с семьями и детьми.
В дни работы выставки гости из регионов посетят муниципальные учреждения Челябинска и Миасса, примут участие в работе Клубов профессионального мастерства — площадок для обмена опытом. Речь пойдет о том, как сохранить и восстановить семейное окружение ребенка; о формировании позитивного социального опыта у трудных подростков; о выстраивании системы ранней помощи детей-инвалидов и активной поддержке их родителей; о комплексной реабилитации детей с аутизмом; об организации самостоятельного проживания людей с инвалидностью.
Участники Выставки-форума обсудят лучшие практики добровольчества и наставничества, актуальные вопросы оказания экстренной психологической помощи, пройдут тренинг по информационной гигиене, правилам чтения и письма в эпоху Интернет.
Российская академия образования, Институт научно-общественной экспертизы и Научно-практическая лаборатория «Психологические инструменты» проведут дискуссию «Образование для социальной сферы: региональный опыт», проектную сессию «Формирование института сертифицированных нянь» и интерактивный практикум «Индекс благополучия ребенка в семье».
В мероприятии примут участие семьи с детьми. Они смогут пройти квест «Семейный альбом» и принять участие в читательском марафоне «Читайте вместе и будьте счастливы!».
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