В Воронежской области вновь произошла задержка поставок вакцин от полиомиелита 

Похожая ситуация уже была год назад. В Воронежской области вновь произошла задержка поставок вакцин против полиомиелита. Ближайшая партия поступит в поликлиники только в октябре, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в среду, 22 августа. — Задержка поставок никак не отразится на эпидемической обстановке в регионе. Уровень иммунизации против полиомиелита в Воронежской области высокий и стабильный. Произойдет лишь смещение сроков вакцинации конкретных детей, что впоследствии будет скорректировано специалистами в индивидуальном порядке. В первом полугодии 2018 года в Воронежской области вакцину от полиомиелита получили 6 339 детей, — сообщила пресс-служба облздрава. Врачи добавили, что закупка вакцины происходит только на федеральном уровне, поэтому у регионов нет возможности делать это самостоятельно. — Задержка поставок связана с временными трудностями у производителей и поставщиков. Это общемировая проблема: за последний год мировая потребность в инактивированной полиомиелитной вакцине сильно возросла в связи с поэтапным и полным переходом на использование вакцины к 2019 году согласно Глобальному плану Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита, — добавили в облздраве. Воронежские врачи закупают альтернативный препарат — комбинированную вакцину «Пентаксим», содержащую полиомиелитный компонент. Жители Воронежской области начали массово жаловаться на отсутствие в поликлиниках вакцин против полиомиелита в августе 2017 года. А проблема и вовсе возникла ещё раньше — в марте. Причина, как и сейчас, — отсутствие импортного препарата на фармацевтическом рынке. Поставки возобновились только к концу ноября, поэтому больше полугода воронежские родители били тревогу. Полиомиелит опасен тем, что поражает серое вещество спинного мозга и приводит к патологиям нервной системы и вызывает паралич. Передаётся вирус даже воздушно-капельным путём. Екатерина Трещикова