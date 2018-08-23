Костромская область оказалась в аутсайдерах по количеству богатых семей

В России по итогам 2017 года составлен рейтинг регионов по благосостоянию семей. Костромская область занимает в нем одну из последних строчек, сообщает РИА Рейтинг.

Рейтинг составлялся из учета остатка денег в семье после минимальных расходов. Исследователи привели два показателя по остатку — в семьях с двумя детьми и с одним ребенком.

Так, Костромская область оказалась на 77 месте из 85. В семьях с двумя детьми остаток средств после минимальных расходов составляет 8 тысяч 936 рублей. В семьях с одним ребенком — 18 тысяч 348 рублей.

В Ивановской области дела и того хуже, она на 82 месте. Здесь показатели составили 5 тысяч 520 рублей и 15 тысяч 286 рублей соответственно.

Ярославская область расположилась на 38 позиции с показателями в 21 тысячу 901 рубль и 31 тысячу 266 рублей соответственно.

Лучше всех дела обстоят у жителей ЯНАО. В семьях с двумя детьми остаток средств составляет 114 тысяч 760 рублей, с одним ребенком — 130 тысяч 555 рублей.

Абсолютным аутсайдером стала Кабардино-Балкарская Республика. Семьи с двумя детьми тут практически живут в долг.