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Костромская область оказалась в аутсайдерах по количеству богатых семей
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Костромская область оказалась в аутсайдерах по количеству богатых семей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В России по итогам 2017 года составлен рейтинг регионов по благосостоянию семей. Костромская область занимает в нем одну из последних строчек, сообщает РИА Рейтинг.
Рейтинг составлялся из учета остатка денег в семье после минимальных расходов. Исследователи привели два показателя по остатку — в семьях с двумя детьми и с одним ребенком.
Так, Костромская область оказалась на 77 месте из 85. В семьях с двумя детьми остаток средств после минимальных расходов составляет 8 тысяч 936 рублей. В семьях с одним ребенком — 18 тысяч 348 рублей.
В Ивановской области дела и того хуже, она на 82 месте. Здесь показатели составили 5 тысяч 520 рублей и 15 тысяч 286 рублей соответственно.
Ярославская область расположилась на 38 позиции с показателями в 21 тысячу 901 рубль и 31 тысячу 266 рублей соответственно.
Лучше всех дела обстоят у жителей ЯНАО. В семьях с двумя детьми остаток средств составляет 114 тысяч 760 рублей, с одним ребенком — 130 тысяч 555 рублей.
Абсолютным аутсайдером стала Кабардино-Балкарская Республика. Семьи с двумя детьми тут практически живут в долг.
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