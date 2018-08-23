Песочницу на месте пустыря соорудили чановцы

Все началось с того, что в апреле отдел культуры и молодежной политики объявил конкурс мини-грантов «Живи, село!». Это могли быть проекты по озеленению двора, благоустройству поселка, праздника «День добрых соседей» и другое.

Местное территориальное общественное самоуправление «Возрождение», которое возглавляет Наталья Щербакова , решило поучаствовать в программе. На общем собрании жильцов решили, что двору необходима детская площадка. У многих семей есть дети, которым даже в песок поиграть было негде. Жильцы написали проект «Двор — территория активного отдыха, уюта и добра».

Проект и смета были одобрены районной администрацией. На строительство детской площадки было выделено 20 000 рублей. Начались работы по воплощению проекта в жизнь. Тяжело начинать с нуля, но, как говорится, с миру по нитке. Первым делом жители установили железный каркас будущей площадки, оббили его деревянными брусками, завезли щебень и песок. Грибок-песочницу, стоявшую неподалеку без действия, обновили: покрасили и привели в порядок. Теперь она стала украшением детской площадки. Установили столик для детских игрушек, турникет для подтягивания, качели, баскетбольное кольцо. Так за месяц на месте заброшенного пустыря появилась новая детская площадка. На торжественное открытие администрация подарила детям мячи и сетку на кольцо.

Напомним, уникальная детская площадка стоимостью 300 тысяч долларов, торжественно открытая в Новосибирске в 2008 году, полностью пришла в негодность. Прокуратура через суд добилась от мэрии выделения денег на демонтаж «Кораблика».