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Красноярскими родителям посоветовали привить детей от болезни «грязных рук»
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Красноярскими родителям посоветовали привить детей от болезни «грязных рук» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В преддверии нового учебного года красноярские медики рассказали родителям школьников, какие прививки нужно поставить до начала учебы.
«Школа для ребенка совершенно новый этап в его жизни, который несет в себе не только психологическую и физическую нагрузку, она может сказываться и на здоровье. Кроме того, в школе, как в месте скопления большого количества детей, имеется риск заражения различными инфекциями. Поэтому здесь становятся особенно опасны инфекции с высокой заразностью, такие как корь, краснуха, паротит (свинка). Предотвратить возникновение очага и распространения инфекции поможет правильная вакцинация», — отмечает заведующая эпидотделом КГБУЗ «ККЦОМД № 2», врач — эпидемиолог М. В. Яровая.
Например, прививка против ветряной оспы поможет избежать карантина, так как из-за вспышки заболевания учебный процесс, как правило, приостанавливают. Ветряная оспа высоко заразна, может протекать очень тяжело. Еще одна необходимая прививка — против гриппа. Проводится она ежегодно осенью. Грипп может протекать тяжело и иметь осложнения в виде пневмонии. Также полезно привить ребенка и от болезни «грязных рук» — гепатит А. Дело в том, что в школе дети зачастую впервые начинают самостоятельно пользоваться столовой и общественными туалетами, что повышает риск развития кишечных инфекций.
Медики рекомендуют перед началом учебного года еще раз проверить, все ли прививки были сделаны будущему первоклашке. Если нет — обязательно проконсультируйтесь с педиатром.
АиФ Красноярск: последние новости
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