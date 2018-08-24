С крыши Новосибирской областной больницы спустились супергерои

В Новосибирской областной больнице 23 августа открылась фотовыставка «Спустились к детям с крыши». Выставка представляет собой восемьдесят фотографий формата А3, которые сотрудники Новосибирской областной больницы разместили в отделениях детского корпуса. На них изображены дети из стационара, а также супергерои — которые спустились с крыши в 6 педиатрических отделений в июле этого года, сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы.

Интересно, что в конце сентября областная больница планирует эту акцию повторить. А помогут в этом промышленные альпинисты, которые готовы поучаствовать в празднике снова и совершенно бесплатно. В частности, в акции может принять участие один из альпинистов, который спускался к детям летом, — Тихон Мариноха. Он был наряжен в костюм Бэтмена.