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С крыши Новосибирской областной больницы спустились супергерои
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С крыши Новосибирской областной больницы спустились супергерои 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской областной больнице 23 августа открылась фотовыставка «Спустились к детям с крыши». Выставка представляет собой восемьдесят фотографий формата А3, которые сотрудники Новосибирской областной больницы разместили в отделениях детского корпуса. На них изображены дети из стационара, а также супергерои — которые спустились с крыши в 6 педиатрических отделений в июле этого года, сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы.
Интересно, что в конце сентября областная больница планирует эту акцию повторить. А помогут в этом промышленные альпинисты, которые готовы поучаствовать в празднике снова и совершенно бесплатно. В частности, в акции может принять участие один из альпинистов, который спускался к детям летом, — Тихон Мариноха. Он был наряжен в костюм Бэтмена.
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