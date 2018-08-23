В Зеленоградских детских поликлиниках открыты дополнительные кабинеты для выдачи справок

Перед началом учебного года детские поликлиники с 20 августа по 16 сентября перешли на усиленный режим работы.

Теперь поликлиники работают без выходных с 8 до 20 часов по будням и с 9 до 15 в выходные дни. Получить справку для предоставления её в образовательное учреждение, можно в день обращения или записавшись заранее.

Как сообщает московский департамент, дежурные врачи работают по временно введённому графику. На приём к ним можно прийти, получив талон в автомате или на информационной стойке в фойе поликлиники. Участковые педиатры и врачи-специалисты принимают в обычном режиме.

Также, с 3 по 16 сентября в детских образовательных заведениях детей планово проверят на энтеробиоз и педикулёз.