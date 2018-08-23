В суд Севастополя подан первый иск по факту отравления ребенка в «Лапси»

Жительница Севастополя обратилась в Балаклавский суд с иском департаменту образования и ГБУДО «ДОЦ Ласпи». Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

Гражданка действует в интересах своего несовершеннолетнего сына, оказавшегося в числе детей, попавших этим летом из детского лагеря «Ласпи» в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

«Истица мотивирует свои требования тем, что из-за ненадлежащей организации детского отдыха здоровье ребёнка ухудшилось и нуждается в восстановлении. Заявитель оценила моральный вред в полмиллиона рублей», — сообщили в пресс-службе Балаклавского суда.

Помимо денежной компенсации мать ребенка, отравившегося в детском лагере, просит суд обязать департамент образования ежегодно, до момента полного излечения ребёнка от заболеваний, диагностированных после посещения лагеря, предоставлять путевки в профильные санаторно-курортные учреждения или возмещать их стоимость.

По иску возбуждено гражданское дело. Предварительное судебное заседание назначено на сентябрь.

Напомним, что 8 июня из-за нарушения санитарных норм на кухне в лагере заболели 16 детей и 5 взрослых. У некоторых сотрудников пищеблока тогда был также обнаружен золотистый стафилококк. Детям первой смены лагеря «Ласпи», которая была закрыта, правительство предоставило путевки в другие оздоровительные лагеря Севастополя и Крыма.

В отношении директора лагеря Оксаны Тараненко возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков подал заявление об отставке после отравлений в детских лагерях.

Фото: правительство Севастополя