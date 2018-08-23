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Стартовала акция «Семья помогает семье»
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Стартовала акция «Семья помогает семье» 

Управа района Бирюлево Западное 15 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Акция «Семья помогает семье» стартовала в ТЦСО «Чертаново» в четверг, 23 августа.
Жители района Бирюлево Западное могут принести вещи, которые помогут собрать в школу детей, чьи семьи оказались в трудной материальной ситуации: школьную и спортивную форму, канцтовары, портфели, детские книги и игрушки. Причем, можно сдавать и вещи, бывшие в употреблении, но они должны быть в хорошем состоянии.
Напомним, что в прошлом году к акции присоединились 18 местных жителей, промышленные организации и представители управы. С их помощью удалось собрать почти 2000 канцелярских принадлежностей, 20 килограмм одежды и обуви и множество книг.
Прием вещей в центре социального обслуживания завершится 31 августа.
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