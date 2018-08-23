Открылась регистрация на «День без турникетов»

Более 50 предприятий и технопарков откроют двери 30 августа и 1 сентября. В эти дни родители и дети смогут бесплатно попасть внутрь закрытых в обычное время заводов, фабрик, предприятий и даже посмотреть, как выглядят изнутри крупные IT-компании.

Детям будет интересно попасть в детские технопарки. Например, технопарк «Калибр», «Москва», «Инжинириум» при МГТУ им. Баумана . Полный список детских парком можно найти на официальном сайте мероприятия.

30 августа можно попасть также на завод Faberlic, в офис рекрутинговой компании Superjob, на фабрику мороженого «Баскин Роббинс», побывать на молочном заводе «Вимм-Билль-Данн», фабрику «Чистая Линия» и на многие другие предприятия. Нужно только успеть зарегистрироваться, так как на самые ходовые экскурсии полная запись набирается довольно быстро.

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