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Открылась регистрация на «День без турникетов»
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Открылась регистрация на «День без турникетов» 

CHIPS journal 15 часов назад
Фото: CHIPS journal
Более 50 предприятий и технопарков откроют двери 30 августа и 1 сентября. В эти дни родители и дети смогут бесплатно попасть внутрь закрытых в обычное время заводов, фабрик, предприятий и даже посмотреть, как выглядят изнутри крупные IT-компании.
Детям будет интересно попасть в детские технопарки. Например, технопарк «Калибр», «Москва», «Инжинириум» при МГТУ им. Баумана. Полный список детских парком можно найти на официальном сайте мероприятия.
30 августа можно попасть также на завод Faberlic, в офис рекрутинговой компании Superjob, на фабрику мороженого «Баскин Роббинс», побывать на молочном заводе «Вимм-Билль-Данн», фабрику «Чистая Линия» и на многие другие предприятия. Нужно только успеть зарегистрироваться, так как на самые ходовые экскурсии полная запись набирается довольно быстро.
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