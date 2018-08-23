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Научно-развлекательное шоу «Наукомания»
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Научно-развлекательное шоу «Наукомания» 

CHIPS journal 14 часов назад
Фото: CHIPS journal
«Наукомания» — это место, где можно устроить праздник, день рождения или просто интересно провести время. «Сумасшедшие профессора» покажут детям опыты с жидким азотом и сухим льдом, вместе с ребятами полакомятся крио-мороженым, будут ловить руками молнии, превращать жидкость в кристалл и даже вызывать джина из колбы.
Всего в «Наукомании» 17 интерактивных программ: в экспериментах участвуют все присутствующие дети. Сотрудники «Наукомании» могут приехать не только в кафе, домой или парк, но и в школу и детский сад — представления рассчитаны на детей от 4 лет. Все эксперименты абсолютно безопасны. В опытах используются только сертифицированные ингредиенты и колбы, а ведущие проходят обучение по работе с реактивами.
Стоимость шоу от 7000 руб., уточнить подробности можно по телефонам и на сайте компании.
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