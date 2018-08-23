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Прокуратура обнаружила десятки нарушений в детских лагерях Югры
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Прокуратура обнаружила десятки нарушений в детских лагерях Югры 

Уралинформбюро 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Югре при организации летнего отдыха и оздоровления детей было выявлено 70 нарушений. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
По данным ведомства, за выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности было привлечено 19 должностных лиц. Также было внесено 38 представлений, объявлено 15 предостережений, и вынесено 6 протестов.
Стоит отметить, что этим летом в регионе работало 574 детских лагеря, в том числе 475 — с дневным пребыванием, 58 — палаточных, 32 — отдыха и труда и 6 — загородных.
Также по теме: На Среднем Урале после отравления детей закрыли оздоровительный лагерь В свердловском летнем лагере дети слегли с кишечной инфекцией Свердловский детский лагерь закрыли из-за общего клозета Свердловские детские лагеря оштрафованы на 2,5 миллиона
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