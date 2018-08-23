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На Ямале сбор детей в интернаты начался: за школьниками полетели вертолёты
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На Ямале сбор детей в интернаты начался: за школьниками полетели вертолёты 

Красный Север 14 часов назад
Фото: Красный Север
Стартовала кампания по организованному сбору детей кочевых семей в школы-интернаты. Из тундры и удаленных рыбацких поселков к началу учебного года в 28 общеобразовательных учреждений будет доставлено 5024 ребенка.
— Традиционно учеников собирают из семи муниципалитетов. С обширных территорий Ямальского и Тазовского районов детей привозят вертолетом, из Шурышкарского и Приуральского районов сбор идет преимущественно по воде маломерными судами, — рассказал Григорий Лымар, начальник отдела регионального развития окружного департамента образования. — Пока погода благоволит, надеемся, что к первому сентября все ученики сядут за парты. В целом кампания по сбору продлится до 10 сентября. Впервые порог школы переступят 870 детей.
Григорий Васильевич пояснил, что в силу образа жизни кочевых семей, мальчишек и девчонок оттуда очень сложно собрать. Поэтому пункты сбора обговаривают с тундровиками заранее на праздновании Дней оленеводов.
— Кочевники сейчас не прячут детей, понимают, что им надо учиться и от этого состоит благосостояние семьи, — пояснил Григорий Васильевич. — Тем более ребята селятся в интернат по семейному типу проживания со старшими братьями и сестрами, с друзьями по соседнему стойбищу. Тем более родители навещают детей в интернатах и видят, что они живут в комфортных бытовых условиях.
В этом году на доставку детей кочевников в школы будет затрачено 110 миллионов рублей из консолидированного бюджета муниципальных образований.
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