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В Волгограде для детей из реабилитационного центра провели занятие по ИЗО
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В Волгограде для детей из реабилитационного центра провели занятие по ИЗО 

АиФ Волгоград 14 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Молодёжные активисты провели 21 августа мастер-класс по изобразительному искусству для детей из Красноармейского социально-реабилитационного центра Волгограда, а также подарили им канцтовары к новому учебному году.
Как сообщил волонтер Владислав Барабанов, мастер-класс провела художница-Анастасия Карпова. В ходе занятия дети узнали несколько правил и технологий написания картин. Вместе с ними художница и молодёжные активисты нарисовали флаг России ко Дню государственного флага Российской Федерации. «Мы узнали, что каждый ребёнок в реабилитационном центре знает о данном празднике и очень сильно его ждёт», — отметил Владислав.
После мастер-класса Анастасия Карпова подарила детям на память одну из своих работ, на которой изброжен натюрморт.
Молодежные активисты вспомнили, что скоро начало нового учебного года и в преддверии этого события подготовили для детей подарок в виде набора из тетрадей, дневников и канцтоваров.
Скоро молодежные активисты снова посетят центр.
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