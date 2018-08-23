В Волгограде для детей из реабилитационного центра провели занятие по ИЗО

Молодёжные активисты провели 21 августа мастер-класс по изобразительному искусству для детей из Красноармейского социально-реабилитационного центра Волгограда, а также подарили им канцтовары к новому учебному году.

Как сообщил волонтер Владислав Барабанов, мастер-класс провела художница-Анастасия Карпова. В ходе занятия дети узнали несколько правил и технологий написания картин. Вместе с ними художница и молодёжные активисты нарисовали флаг России ко Дню государственного флага Российской Федерации. «Мы узнали, что каждый ребёнок в реабилитационном центре знает о данном празднике и очень сильно его ждёт», — отметил Владислав.

После мастер-класса Анастасия Карпова подарила детям на память одну из своих работ, на которой изброжен натюрморт.

Молодежные активисты вспомнили, что скоро начало нового учебного года и в преддверии этого события подготовили для детей подарок в виде набора из тетрадей, дневников и канцтоваров.

Скоро молодежные активисты снова посетят центр.