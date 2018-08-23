Няни вместо цветов: в Челябинске призывают не тратиться на цветы 1 сентября, а помочь больничным сиротам

Челябинские общественники к 1 сентября запускают акцию «Няни вместо цветов». Родителям школьников предлагают не тратиться на цветы для учителей, а купить лишь по букету от класса. Деньги, которые семьи планировали оставить в цветочных киосках, призывают пожертвовать на оплату нянь для сирот в больницах. Как правило, квалифицированных сиделок не хватает и каждая женщина, готовая поделиться своим теплом и заботой с маленьким, брошенным человеком ценится на вес золота.

— Есть всероссийская акция «Дети вместо цветов». Там деньги перечисляются в детские фонды или на реализацию детских программ. Доброволец нашей организации Елена Попова предложила сделать по такому же принципу, ведь букетов ко Дню знаний покупают очень много и все они увядают через несколько дней, — говорит руководитель организации «Женщины» Татьяна Щур.

Сейчас в палатах сирот в горбольницах №1 на ЧТЗ и №8 на ЧТЗ восемь нянечек, которые круглые сутки дежурят у кроваток малышей. Татьяна подчеркивает, что медсестер они ни в коем случае не заменяют, а только окружают детей заботой. Впрочем, даже восьми нянечек не хватает, нужно как минимум в два раза больше.

— Раньше мы устраивали другие акции, нас периодически поддерживают неравнодушные люди, иногда получаем субсидии. С миру по нитке, но собираем средства на зарплаты сиделкам, за все эти годы ни одного дня малыши не оставались без нянь, хотя иногда их совсем мало. Бывало, в трудный период работало всего двое, — рассказывает Татьяна.

Кстати, няней может стать любая женщина, которая очень любит детей и готова к ответственности и имеет санкнижку. Если вы хотите присоединиться к акции или стать няней, ищите подробную информацию в группе.