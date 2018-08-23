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В Петербурге в сентябре горожан начнут прививать от гриппа
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В Петербурге в сентябре горожан начнут прививать от гриппа 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге стартует вакцинация от гриппа, сообщает Piter.TV.
29-31 августа в город должны прийти вакцины от гриппа. А с 3-го сентября начнут вводить их людям. Специалисты планируют охватить 45% взрослого населения и 42% детей.
Взрослые петербуржцы получат трехвалетную вакцину с консервантами. А дети — без консервантов. Особенное внимание врачи будут уделять грудничкам, пожилым людям, у которых есть хронические заболевания, призывникам и беременным женщинам. Все они находятся в группе риска.
«В этом году мы планируем привить 44,9% всего населения Петербурга, это 2 миллиона 370 тысяч человек. Из них — 428 тысяч детей и 12 тысяч беременных. Все будет зависеть от активности нашего населения», — уточняет начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева.
Вакцину можно будет получить в часы работ поликлиник. Либо у метро и торговых центрах в мобильных передвижных амбулаториях.
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