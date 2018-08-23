На 2,1 млн рублей оштрафованы детские лагеря в Нижегородской области

В Нижегородской области завершена третья смена летней оздоровительной кампании. Завершили работу более 1198 летних оздоровительных организаций, в которых отдохнуло около 98 тысяч детей. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области провели более 900 плановых и внеплановых проверок работающих в третью смену лагерей.

Из них 94% проверок было проведено с применением лабораторно-инструментальных исследований.

В частности, особому контролю подверглось соблюдение санитарного режима при организации питания. Исследовано более 3000 проб пищевых продуктов и готовых блюд на различные показатели. Среди продуктов по микробиологическим показателям проверку не прошли — 1,3%.

Доля готовых блюд несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составила 0,8%, по санитарно-химическим показателям 1,4%, по калорийности и соответствию химического состава блюд рецептуре — 2,1%.

В ходе проверок составлено более 660 протоколов об административных правонарушениях и вынесено более 630 постановлений на сумму около 2,1 млн рублей.