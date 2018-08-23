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Спектакль «Волшебник Изумрудного города»
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Спектакль «Волшебник Изумрудного города» 

CHIPS journal 13 часов назад
Московский детский театр эстрады представляет зрителям долгожданную премьеру — музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказочной повести А. Волкова.
Эта постановка станет для театра особенной, так как именно в ней на сцене впервые встретятся взрослые артисты и их юные коллеги. Вместе они расскажут полную приключений и чудес историю девочки Элли, которую ураганом унесло в волшебную страну.
«Волшебник Изумрудного города» в Московском детском театре эстрады — это полноценный семейный спектакль, который будет интересен и взрослым, и детям.
Всех, у кого есть мечта, Московский детский театр эстрады приглашает в сказочное путешествие. Дорога из желтого кирпича обязательно приведет в Изумрудный город, а волшебник Гудвин исполнит все заветные желания.
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