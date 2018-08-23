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Квест «Синяя птица» в МДТЭ
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Квест «Синяя птица» в МДТЭ 

CHIPS journal 13 часов назад
Фото: CHIPS journal
«Синяя птица» — история о брате и сестре, которые отправляются на поиски призрачной Синей птицы, чтобы помочь больной девочке. Их ждет захватывающее путешествие, в котором они научатся смотреть на мир другими глазами. Пережив множество приключений, герои поймут, что Синяя птица всегда была рядом с ними, что их дом прекрасен, мама самая красивая на свете, а свою небогатую, но полную любви жизнь они не променяют ни на какие блаженства мира.
Пьеса Метерлинка по праву считается классикой театра для детей и юношества, однако Московский детский театр эстрады предлагает взглянуть на нее по-новому. «Синяя птица» будет прочитана на языке, который близок и понятен и взрослым, и детям, — на языке музыки. Именно в музыкальных номерах, составляющих основу спектакля, раскрывается сложный и многогранный сюжет произведения и даются ответы на философские вопросы. Музыкальный язык сказки достаточно современен, в нем смелый арт-рок сочетается с романсовыми и джазовыми темами.
В новом сезоне 2017–2018 Московский детский театр эстрады представляет новый формат спектакля «Синяя птица» — увлекательный квест, в котором смогут принять участие и взрослые, и дети. Зрителей ждет игра-путешествие по сказочному миру, которая позволит им погрузиться в атмосферу спектакля и лучше понять пьесу М. Метерлинка.
Ближайшая дата квеста — 16 сентября. Участие в квесте БЕСПЛАТНОЕ при условии покупки билета на последующий спектакль и предварительной регистрации. Спешите приобрести билеты и зарегистрироваться через форму обратной связи или по адресу info@vstudio.ru
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