В «Технораме на Юго-Востоке» детей научат быть исследователями

Набор детей на образовательную программу «Академия юного биотехнолога» начался в «Технораме на Юго-Востоке» — одном из подразделений Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара в Рязанском районе. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.

— Курс направлен на исследовательскую и проектную работу. Дети получат необходимые знания и навыки по темам программы. Они будут создать свои собственные проекты, качественно их оформлять и презентовать, — сказала Анна Бондаренко

Занятия бесплатные. Запись открыта на портале mos.ru

«Технорама на Юго-Востоке» расположена на 12-й Новокузьминской, дом 6, корпус 2. (ис)