Развиваем малыша: спортивный уголок для детей в квартиру

Всех родителей волнует физическое развитие и общее здоровье своих детей. Это особенно актуально в настоящей реальности, когда нормой жизни считается сидячий образ жизни. Спортивный уголок для детей в квартиру будет приучать к физическим движениям и правильному отношению к спорту уже с детства. Многие из них не требуют больших площадей. Их можно приспособить на одной из стен или в дверном проеме.

Есть конструкции, которые малогабаритны, благодаря складному механизму

Содержание статьи

1 Для чего необходим спортивный уголок для детей в квартиру

2 Модели детских спортивных стенок в комнату

3 Чем можно укомплектовать спортивный уголок?

3.1 На что обратить внимание при выборе конструкции для детей до 3-х лет 3.2 Особенности выбора уголка для детей от 3-х лет 4 Как сделать детский спортивный уголок своими руками?

5 Какой купить и установить детский спортивный уголок для квартиры: полезные советы

Для чего необходим спортивный уголок для детей в квартиру

Грамотно подобранный спортивный уголок для детей в квартиру является гарантией здорового организма и тела не только ребенка, но и всех членов семьи. Ведь детям уже с трех лет можно приобретать универсальные комплексы, которые будет применять все семейство.

Такой комплекс просто необходим дома, так как он помогает:

с пользой занять детей и организовать их времяпрепровождение;

совершенствует двигательные способности;

помогает развить ловкость;

делает мышцы более сильными;

является профилактикой от развития плоскостопия;

предотвращает проблемы с позвоночником.

Конструкции для малышей должны быть сделаны из безопасных и натуральных материалов

Кроме того, такая полезная конструкция способствует укреплению отношений членов семьи, так как совместные тренировки сближают.

С помощью шведской стенки ребенок самостоятельно будет развивать мышцы спины, рук и сосуды. Это очень важно, так как с малых лет происходит формирование осанки и развитие мышечной массы.

Наличие спорт уголка для детей в квартире позволит расширять комплекс упражнений и со временем усложнять их. При этом можно тренироваться вместе с ребенком и показывать положительный пример.

Шведская стенка и турник подойдут и для взрослых

К сведению! Регулярные тренировки способствуют развитию большей выносливости и ловкости. Дети становятся меньше подвержены различным травмам.

Модели детских спортивных стенок в комнату

Перед выбором спортивного уголка для детей в квартиру важно получше изучить их разновидности и ассортимент. Для помещения с небольшой площадью подойдет конструкция Г — образной формы. Их легко можно прикрепить к стене, и они не занимают много места.

Если позволяет площадь, то лучше выбрать вариант П-образной конфигурации. Он более функциональный.

П-образная модель

Спортивный комплекс должен подходить общему интерьеру. Кроме цветовой палитры, важно подобрать и материал уголка. К популярным материалам относится металл и древесина.

Часто комната детей не отличается большими размерами, поэтому в нее бывает сложно уместить спортивную установку. В такой ситуации можно универсальный комплекс. Сделать это можно разными способами:

на небольшом участке можно разместить кольца, шведскую стенку с турником, грушу и даже баскетбольное кольцо;

Стандартный вариант с кольцами, канатом и лесенкой

во втором случае можно применить комбинированную мебель, которая сможет выполнять несколько функций. Кроме спортивных элементов в комплекс входит шкаф, кровать, тумбочка и стол. Комбинированные варианты позволяют сэкономить место;

Комбинация со спальными местами

если комната просторная, то можно оборудовать целую спортивную систему. При этом шведская стенка дополняется не только турником, но и горизонтальными лестницами.

Вариант для просторной комнаты

Особое значение имеет выбор цветовой палитры. Для мальчика подойдет конструкция зеленого, черного или синего цвета. А для девочек лучше подобрать желтые или красные тона.

Можно обойтись и без цветного покрытия, в этом случае дерево обрабатывается лаком, а металл специальным раствором.

К сведению! Систему для спортивных занятий можно оформить в виде красивого корабля или в виде ветвистых джунглей. В таком же стиле должна быть оформлена и остальная комната.

Чем можно укомплектовать спортивный уголок?

Спортивный детский уголок в комнату отличается разнообразием в подборе всевозможных элементов. Чаще всего пользуются спросом такие детали:

в основе комплекса — шведская стенка. Ее дополняют разными элементами;

Шведская стенка

турники, горизонтальные лесенки и кольца помогают укрепить мышцы живота и рук;

качели подходят для самых маленьких. Для такого атрибута потребуется много места;

Открытые качели

сетки, канаты и веревочные лестницы оказывают воздействие на все группы мышц, а также развивают силу воли;

Веревочные элементы

баскетбольное кольцо с мячом позволяют развить моторику рук и координацию движений;

боксерские навыки можно отрабатывать при помощи груши;

маты служат гарантией безопасности, так как во время игры дети часто падают.

Для высоких турников маты обязательны

Полезная информация! Если позволяет место, то к стандартному набору стоит добавить веревочную стенку, такую же лестницу и рукоход. Для пресса замечательный атрибут — доска с зацепами. Это особенно полезно для родителей.

На что обратить внимание при выборе конструкции для детей до 3-х лет При выборе детских спортивных уголков для дома для совсем маленьких детей нужно учитывать определенные нюансы. Вот они:

компактные параметры;

небольшая ширина между перекладинами, что подойдет для маленьких ножек;

небольшой диаметр перекладины, который будет удобно захватывать маленькими руками;

наличие детских элементов: качели, горка, маленькие кольца;

в комплекте могут быть дополнительные развивающие игрушки. Наборы для изучения букв, цифр и фигур;

спортивные комплексы часто не монтируются к стене, а просто расставляются;

материалы должны быть безопасны.

Комплекс для малышей

Совет! Спортивно-игровой комплекс для маленьких детей рекомендуется комплектовать горкой, так как все дети ее любят. Ее можно сложить к стене, когда она не нужна, поэтому данный атрибут не занимает много места.

Качелька один из самых любимых атрибутов малышей. До полутора лет стоит выбирать закрытые варианты, а после этого возраста подойдут и более открытые. Для малышей сетка — паутинка должна быть мелкой, чтобы ребенок не проваливался. Оригинальное решение гамак — кровать, в которой можно укачивать ребенка и использовать его как спальное место.

В некоторых комплексах предусмотрены специальные чехлы, которые надеваются на каркасную конструкцию и образуют манеж, в котором можно оставить малыша поиграть.

Для лечения и профилактики плоскостопия, стоит приобрести специальную массажную дорожку. Вариант из пластика и гальки обойдется дешевле. После двух лет можно приобрести детскую боксерскую грушу.

Массажный коврик для профилактики плоскостопия

Обязательным атрибутом безопасности является детский мат, который защитит ребенка при падении.

Особенности выбора уголка для детей от 3-х лет После 3-4 лет можно усложнять уголок и выбирать функциональную шведскую стенку для детей в квартиру. Фото демонстрирует, что подобный элемент крепится к стене или потолку. А к нему приобретаются все необходимые детали.

Вы можете укомплектовать комплекс такими атрибутами:

сетка паутина с большими отверстиями;

деревянные кольца;

веревочная лестница с более широкими расстояниями между перекладинами;

рукоход особенно нравится мальчикам. Он помогает тренировать руки;

подвесной канат превосходный снаряд для тренировки всего тела;

кольцо для баскетбола может идти в комплекте или его можно выбрать отдельно;

боксерская груша и перчатки;

массажная дорожка крепится к шведской стенке.

Для детей старшего возраста используются более серьезные снаряды, но при этом важно помнить о мерах безопасности

К сведению! В комплексе можно расположить дополнительное снаряжение. Это могут быть обручи, мячи, скакалка и гимнастическая палка.

Как сделать детский спортивный уголок своими руками?

При наличии определенных навыков можно построить подобную конструкцию самостоятельно. Прежде всего, нужно определиться с основными составляющими конструкции. Основой служит шведская стенка. Чтобы соорудить уголок понадобятся такие элементы:

брусья;

черенки от лопаты;

уголки и шурупы из металла для крепежа;

супер— клей высокого качества;

веревки для белья и трос;

кольца для гимнастов;

маты;

специальные инструменты.

Своими руками можно сделать многофункциональный уголок

Оба бруса подгоняются под высоту потолка, а затем их поверхности обрабатываются до гладкого состояния. В каждой балке делаются отверстия для перекладин. Их диаметр должен совпадать с размером черенков. Затем поделенные черенки вставляются в отверстия, а конструкция к стенке. При этом производится разметка для мест крепления.

Перед монтажом все перекладины обрабатываются клеевым составом. После этого можно смастерить турник. Для этого понадобится два бруса и перекладина. Для гимнастических колец понадобится трос и кольца. Также можно соорудить веревочную лестницу и канат. При желании такой уголок можно покрыть краской или лаком.

Если не получается выполнить работу самостоятельно, то можно посмотреть интересные варианты в таблице. При этом вы узнаете цену спортивного уголка.

Фото

Комплектация

Цена, руб.

Производитель Вереск.

В наличии сетка, шведская стенка, кольца, веревочная лестница и турник.

9 100 Производитель Малыш.

Есть канат, веревочная лестница, горка и шведская стена.

11 200 Производитель Smoby.

В наличии горка, навес, кольцо.

34 000 Производитель Pilsan Дино.

Есть горки, лестница и качели.

35 100 Производитель Sportbaby.

Есть лестница, кольца, горка, канат, веревочная лестница, трапеция и рукоход.

17 000 По желанию, спортивный уголок можно покрыть лаком или краской. Особое внимание обращайте на прочность креплений.

Какой купить и установить детский спортивный уголок для квартиры: полезные советы

Чтобы приобрести подходящий вариант спортивного комплекса необходимо учитывать следующие факторы:

функциональность, так как уголок должен включать разное снаряжение и аксессуары. Наличие дополнительных снарядов;

компактность, так как установки часто размещаются в малогабаритных помещениях;

все материалы должны быть безопасными и крепкими;

не должно возникать сложностей с транспортировкой и со сборкой;

все перекладины и дополнительные элементы должны быть прочными и выдерживать значительный вес.

Спортивные конструкции бывают отдельно стоящие и варианты, которые монтируются к стене. Отдельно стоящие комплексы чаще всего выполняются для совсем маленьких детей. Они оснащаются специальными пологими стенками.

Для малогабаритных помещений предусмотрены специальные складные устройства. Они легко раздвигаются и сдвигаются. Выбирая такую модель, уделите особое внимание надежности фиксации подвижных узлов. Есть конструкции, которые располагаются на прилегающих поверхностях угла.

Правильно обустроить уголок вам помогут некоторые правила:

все спортивные принадлежности и основной комплекс лучше располагать поблизости от источников естественного освещения;

при этом важен доступ свежего воздуха;

особое внимание стоит уделить безопасности. Все детали должны быть прочно закреплены с соблюдением инструкции.

Можно подобрать подходящую модель спортивного уголка в соответствии с возрастом

Качественный и функциональный уголок можно подобрать на любой вкус и с учетом своих финансовых возможностей. Некоторые конструкции отличаются многофункциональностью и могут комплектоваться всевозможными аксессуарами.