В Бабушкинском организуют «Летний калейдоскоп»

В Культурном центре на Коминтерна 25 августа пройдет «Летний калейдоскоп».

Программа праздника включает анимацию для детей, интерактивные и настольные игры для всей семьи. Юные полиглоты познакомятся с программой кружка «Английский для детей». Преподаватель танцевального направления проведёт мастер-класс, который познакомит ребят с основными движениями латиноамериканской хореографии: самба, ча-ча-ча, бачата. Посетители смогут посмотреть выставку работ участников художественных мастерских.

Вход свободный. Регистрация на мастер-классы по телефонам +7 (499) 181-83-64, +7 962 931-22-06 (только WhatsApp). Также можно зарегистрироваться по ссылке: мастер-класс по танцам https://nakominterna11.timepad.ru/event/786363/ (ео)