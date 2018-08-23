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В Бабушкинском организуют «Летний калейдоскоп»
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В Бабушкинском организуют «Летний калейдоскоп» 

Управа района Бабушкинский 12 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна 25 августа пройдет «Летний калейдоскоп».
Программа праздника включает анимацию для детей, интерактивные и настольные игры для всей семьи. Юные полиглоты познакомятся с программой кружка «Английский для детей». Преподаватель танцевального направления проведёт мастер-класс, который познакомит ребят с основными движениями латиноамериканской хореографии: самба, ча-ча-ча, бачата. Посетители смогут посмотреть выставку работ участников художественных мастерских.
Вход свободный. Регистрация на мастер-классы по телефонам +7 (499) 181-83-64, +7 962 931-22-06 (только WhatsApp). Также можно зарегистрироваться по ссылке: мастер-класс по танцам https://nakominterna11.timepad.ru/event/786363/ (ео)
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