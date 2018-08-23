В Восточном Дегунине состоялось открытие детской площадки

Жители района сами выбирали оснащение для площадки через портал «Активный гражданин».

— В открытии принял участие глава управы Виктор Коль , а также депутаты муниципального округа и Мосгордумы . Для детей был установлен надувной батут от клуба семейной культуры «Искра», а за конкурсы и музыкальное сопровождение отвечал спортивно-досуговый центр «Вдохновение». На площадке поставили тренажеры, детский городок с горками, карусели, песочницу, а также качели, — рассказал сотрудник управы.

Напомним, новая детская площадка открылась по адресу Керамический проезд, дом 47, корпус 1. (ео)