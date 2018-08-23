В городе мастеров «Московскую смену» приобщили к труду

Участники программы «Московская смена» в Центре социальной помощи семье и детям «Измайлово» побывали в детском парке профессий, он же город «Мастерславль».

Школьники из городского летнего лагеря 21 августа смогли себя попробовать в разных занятиях: прошли курс агрария или участвовали в кулинарном мастер-классе, выбрали работу водителя и получили водительские права, узнали основы лечебного дела.

Типовой моделью города в России является «Мастерславль». В нем на заработанные деньги по выбранной профессии можно отдохнуть на аттракционах. Получить понятие о том, что рубли растут отнюдь не на деревьях. Здесь становятся мастерами через игру в атмосфере детства, радости и доброты.

Летняя «Московская смена» в ЦСПСиД «Измайлово» включает детскую досуговую программу на весь будний день пребывания школьников. Помимо спортивных игр, культурных мероприятий и экскурсий им устраивают занятия на актуальные в обществе темы: правильное обращение с деньгами, бесконфликтное общение, поддержание уважения в семье, а также по основам безопасности на улицах, в т.ч. и на дорогах.