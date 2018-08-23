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Благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет в Бескудниковском районе
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Благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет в Бескудниковском районе 

Префектура САО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Департамент социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» при содействии управы Бескудниковского района города Москвы и поддержке общественных, некоммерческих организаций проводит общегородскую благотворительную акцию по сбору от населения детских вещей и школьных принадлежностей для последующей их передачи детям из малообеспеченных семей «Семья помогает семье: Готовимся к школе!». В мероприятии приняли участие также предприятия потребительского рынка и услуг Бескудниковского района. Среди них магазин «Смешные цены» (ИП Акберов Н. Н.), «Продукты 24 часа» (ООО «Ива-92»), магазин «Школьник» (ИП Нечаева В. В.), ресторан «Вояж» (ООО «Шанс») и ООО «Гамма-Сервис+».
В передвижном пункте приема вещей будут принимать: детскую одежду и обувь, канцелярские товары, школьные принадлежности, книги, спортивный инвентарь, развивающие игры, учебники, школьную форму, ранцы и даже компьютеры. Адресная социальная поддержка будет оказана остронуждающимся семьям с детьми, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди них многодетные и неполные семьи, семьи, в которых есть инвалиды, испытывающие материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году.
Цель данной акции — привлечь внимание общественности к проблемам малообеспеченных семей, оказать им конкретную адресную помощь, создать в городе атмосферу сопричастности каждого человека к проблемам семьи, воспитанию доброты и милосердия.
Передвижной пункт приема вещей будет открыт 24 августа на площади у торгового центра по адресу: Бескудниковский бульвар, д.12 с 11.00 до 19.00 часов.
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