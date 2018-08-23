Крио-шоу покажут на Синявинской

В преддверии Дня знаний на территории Молжаниновского пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Лето — маленькая жизнь». Как сообщила организатор мероприятия, основательница АНО «Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“» Екатерина Маркелова, площадкой встречи станет стадион «Школы Перспектива».

Зрителей ждет насыщенная развлекательная программа: крио-шоу, анимация и аквагрим, выступления творческих коллективов и артистов, конкурсы и розыгрыши призов, а также сладкие угощения.

— В рамках фестиваля пройдут тематические мастер-классы и лекции для детей, которые помогут в выборе будущей профессии. Кроме того, дети смогут попробовать себя в разных творческих и образовательных ролях, — отметила Маркелова.

Будет организован благотворительный сбор детских вещей и школьных принадлежностей.

— Мы поддерживаем малоимущие и нуждающиеся семьи с детьми, помогаем детям, оставшимся без попечения родителей или попавшим в сложную жизненную ситуацию, — пояснила Маркелова. — Все собранные вещи будут переданы в детский дом Тверской области.

В проекте активное участие принимают спортсмены, спонсоры, неравнодушные жители и руководители организаций.

Площадки фестиваля будут работать с 14.00 до 18.00. Гостей ждут в субботу, 25 августа, на Синявинской улице, 11А. (еп)