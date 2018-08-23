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Новые детсады на 1,6 тыс. мест начнут работу в Дагестане в 2019 году
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Новые детсады на 1,6 тыс. мест начнут работу в Дагестане в 2019 году 

ТАСС 8 часов назад
МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют ввести в строй в 2019 году 18 новых детских садов, которые смогут принять 1,6 тыс. детей. Половина мест будет предназначена для детей до трех лет, сообщает в четверг пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Начаты мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В 2019 году запланировано ввести 18 детских садов на 1 тыс. 600 мест, 820 из них — для детей раннего возраста", — уточняется в сообщении.
По данным правительства, в регионе параллельно решают две задачи — создание ясельных групп и обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от трех до семи лет. Сейчас в Дагестане работают 822 садика с охватом 102 тыс. детей, доступность дошкольного образования составляет 83%.
"В Дагестане активно развивается сектор негосударственных образовательных организаций, на сегодня их 48 с охватом свыше 5 тыс. человек. Положительная динамика в развитии данной формы дошкольного образования обусловлена финансовой поддержкой инвесторов государством", — цитирует пресс-служба зампреда правительства — министра образования и науки Уммупазиль Омарову.
Министр отметила, что поддержка частных садов в Дагестане идет не только на региональном, но и на муниципальном уровне. К примеру, в Махачкале разработан проект «Билдинг-сад» — создание на основе государственно-частного партнерства детских садов на базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках.
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