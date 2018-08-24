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В Крыму полицейские разыскали трех девочек, которые поздним вечером ушли из детского санатория и потерялись
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В Крыму полицейские разыскали трех девочек, которые поздним вечером ушли из детского санатория и потерялись 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
В дежурную часть отдела полиции по г. Евпатории обратилась педагог детского санатория, расположенного на окраине города-курорта, которая сообщила о пропаже трёх девочек в возрасте 14, 16 и 17 лет, накануне прибывших на отдых из московского детского дома. Несовершеннолетние поздним вечером самовольно покинули территорию санатория, отправившись в неизвестном направлении.
Сотрудники ОМВД России по г. Евпатории в результате оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки установили местонахождение детей. Выяснилось, что девочки, приехав на юг из столичного специализированного учреждения, решили самостоятельно поизучать природу Крыма. Однако в силу того, что они не знали окрестностей, заблудились.
Стражи порядка обнаружили несовершеннолетних на следующее утро. Воспитанницы детдома были возвращены сотрудниками полиции по месту проведения организованного отдыха и переданы воспитателям. Установлено, что в период «прогулки» противоправных посягательств в отношении них не совершалось. Вместе с тем полицейские выяснили, что девочки ранее уже не раз сбегали от старших.
С детьми и их педагогами проведены профилактические беседы.
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