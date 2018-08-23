В поисках приключений: в Крыму три девочки-подростка сбежали из санатория

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории полиция помогла вернуть в детский санаторий трех девочек-подростков, которые приехали на отдых в Крым из московского детского дома и решили сразу осмотреть достопримечательности курорта. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

С заявлением о пропаже девочек 14-ти, 16-ти и 17-ти лет в дежурную часть полиции обратилась педагог детского санатория, расположенного на окраине города. По ее словам, несовершеннолетние поздним вечером самовольно покинули территорию санатория и отправились в неизвестном направлении. В короткие сроки полицейские нашли детей.

"Выяснилось, что девочки, приехав на юг из столичного специализированного учреждения, в состоянии эйфории бросились изучать природу Крыма. Однако в силу того, что они не знали окрестностей, заблудились. Стражи порядка обнаружили несовершеннолетних лишь на следующее утро", — рассказали в ведомстве.

Воспитанницы детдома были возвращены сотрудниками полиции в санаторий и переданы воспитателям. В период «прогулки» противоправных действий в отношении них не совершалось. В МВД уточнили, что девочки уже не раз сбегали от старших, поэтому с детьми и их педагогами были проведены профилактические беседы.