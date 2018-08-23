Ещё
В поисках приключений: в Крыму три девочки-подростка сбежали из санатория
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В поисках приключений: в Крыму три девочки-подростка сбежали из санатория 

РИА Новости Крым 11 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории полиция помогла вернуть в детский санаторий трех девочек-подростков, которые приехали на отдых в Крым из московского детского дома и решили сразу осмотреть достопримечательности курорта. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением о пропаже девочек 14-ти, 16-ти и 17-ти лет в дежурную часть полиции обратилась педагог детского санатория, расположенного на окраине города. По ее словам, несовершеннолетние поздним вечером самовольно покинули территорию санатория и отправились в неизвестном направлении. В короткие сроки полицейские нашли детей.
"Выяснилось, что девочки, приехав на юг из столичного специализированного учреждения, в состоянии эйфории бросились изучать природу Крыма. Однако в силу того, что они не знали окрестностей, заблудились. Стражи порядка обнаружили несовершеннолетних лишь на следующее утро", — рассказали в ведомстве.
Воспитанницы детдома были возвращены сотрудниками полиции в санаторий и переданы воспитателям. В период «прогулки» противоправных действий в отношении них не совершалось. В МВД уточнили, что девочки уже не раз сбегали от старших, поэтому с детьми и их педагогами были проведены профилактические беседы.
РИА Новости Крым: последние новости
Ялту накроет "Волна здоровья" В детских лагерях Севастополя нашли нарушения Фанатов рэпа и хип-хопа приглашают на "Крымскую волну" в Севастополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»20
Мультики, которые Disney никому не покажет
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»2
Съёмки, закончившиеся смертями6
Советского Ромео заставили оживить1
Видео
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
10:03
Мультики, которые Disney никому не покажет
Кино
07:18
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
ТВ
06:55
Мультяшки, ставшие секс-символами
Кино
10:31
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
ТВ
02:59
Как Боярский обошёл Абдулова
Кино
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение