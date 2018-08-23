В микрорайоне Крутые Ключи откроют новый детский сад

Детвора будет играть на совершенно новых площадках

Очередь не пристроенных в микрорайоне Крутые Ключи малышей сократится. 30 августа здесь откроют новый детский сад № 2. Он располагается на улице Мира, 9.

В этот же день автоматически по спискам детей распределят на свободные места.

— Для успешного проведения процедуры рекомендуем родителям проверить данные, указанные в заявлении на образовательном портале. В случае обнаружения в заявлении неточностей или утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства для внесения в заявление необходимых правок, — сообщили представители мэрии города.

Родители могут выбрать не более пяти государственных детских садов, в которые готовы отдать своего ребенка. Для добавления в заявление нового дошкольного учреждения, в том числе детского сада № 2, родителям необходимо обратиться в МФЦ.

О том, получил ли ребенок место в детском саду, родителям сообщат сотрудники дошкольного учреждения. Самостоятельно результаты можно узнать на том же образовательном портале.

После получения подтверждения, что ребенку предоставили место в детском саду, родителям необходимо в течение 10 рабочих дней подтвердить, что малыш будет посещать учреждение. Для этого им необходимо позвонить или прийти лично в детский сад. Иначе в предоставлении места откажут.