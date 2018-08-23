Ещё
В микрорайоне Крутые Ключи откроют новый детский сад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В микрорайоне Крутые Ключи откроют новый детский сад 

63.ru 11 часов назад
Фото: 63.ru
Детвора будет играть на совершенно новых площадках
Очередь не пристроенных в микрорайоне Крутые Ключи малышей сократится. 30 августа здесь откроют новый детский сад № 2. Он располагается на улице Мира, 9.
В этот же день автоматически по спискам детей распределят на свободные места.
— Для успешного проведения процедуры рекомендуем родителям проверить данные, указанные в заявлении на образовательном портале. В случае обнаружения в заявлении неточностей или утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства для внесения в заявление необходимых правок, — сообщили представители мэрии города.
Родители могут выбрать не более пяти государственных детских садов, в которые готовы отдать своего ребенка. Для добавления в заявление нового дошкольного учреждения, в том числе детского сада № 2, родителям необходимо обратиться в МФЦ.
О том, получил ли ребенок место в детском саду, родителям сообщат сотрудники дошкольного учреждения. Самостоятельно результаты можно узнать на том же образовательном портале.
После получения подтверждения, что ребенку предоставили место в детском саду, родителям необходимо в течение 10 рабочих дней подтвердить, что малыш будет посещать учреждение. Для этого им необходимо позвонить или прийти лично в детский сад. Иначе в предоставлении места откажут.
63.ru: последние новости
«Ароматное» соседство: жители Самары пожаловались на переполненную мусорку вблизи детского сада «Детей наказывали голодом»: жительница Сызрани судится с руководством детского сада Персональную выставку лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова откроют в Самаре 31 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»20
Мультики, которые Disney никому не покажет
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»2
Съёмки, закончившиеся смертями6
Советского Ромео заставили оживить1
Видео
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
10:03
Мультики, которые Disney никому не покажет
Кино
07:18
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
ТВ
06:55
Мультяшки, ставшие секс-символами
Кино
10:31
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»
ТВ
02:59
Как Боярский обошёл Абдулова
Кино
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение